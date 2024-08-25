Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних у Херсоні

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

У 53-річного херсонця діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба та ноги.

Внаслідок ворожого удару 24-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення черева, спини та стегна. Лікарі оцінюють стан потерпілого як тяжкий.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російські війська атакували з БпЛА двох мирних мешканців Херсона. Постраждалих госпіталізували.

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