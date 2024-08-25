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Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних у Херсоні

24-річний постраждалий у важкому стані.

Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних у Херсоні
Сільрада в Станіслав, 30 червня 2023 р. Фото: Іван Щурко
Фото: Іван Щурко

Російські війська атакували з БпЛА двох мирних мешканців Херсона. Постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок ворожого удару 24-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення черева, спини та стегна. Лікарі оцінюють стан потерпілого як тяжкий. 

У 53-річного херсонця діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба та ноги. 

Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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