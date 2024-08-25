Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільних у Херсоні

Російські війська атакували з БпЛА двох мирних мешканців Херсона. Постраждалих госпіталізували.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок ворожого удару 24-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення черева, спини та стегна. Лікарі оцінюють стан потерпілого як тяжкий.
У 53-річного херсонця діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба та ноги.
Обох потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона, з-під завалів деблокували тіло жінки.
- Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 дістали поранення, з них — 1 дитина.