На Херсонщині ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури і завод

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 дістали поранення, з них — 1 дитина.

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури і завод. Також серед постраждалих 9 цивільних, 2 людини загинули.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Дудчани, Антонівка, Берислав, Білозерка, Янтарне, Золота Балка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Червоний Маяк, Томарине, Михайлівка, Новотягинка, Бургунка, Зміївка, Благовіщенське, Садове, Придніпровське та місто Херсон.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та завод; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти пошкодили гаражі та приватні автомобілі", — зазначає голова військової адміністрації.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 дістали поранення, з них — 1 дитина.