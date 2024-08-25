​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону
У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Сьогодні відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця" (доповнили)
Сьогодні відбулося перше бойове застосування української ракети-дрона "Паляниця" (доповнили)
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури і завод

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 дістали поранення, з них — 1 дитина.

На Херсонщині ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури і завод
Рятувальники ліквідовують пожежу
Фото: ДСНС

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури і завод. Також серед постраждалих 9 цивільних, 2 людини загинули.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Дудчани, Антонівка, Берислав, Білозерка, Янтарне, Золота Балка, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Червоний Маяк, Томарине, Михайлівка, Новотягинка, Бургунка, Зміївка, Благовіщенське, Садове, Придніпровське та місто Херсон. 

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та завод; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти пошкодили гаражі та приватні автомобілі", — зазначає голова військової адміністрації.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 дістали поранення, з них — 1 дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies