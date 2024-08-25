Ворог продовжує штурмові дії на Покровському напрямку, — Генштаб

Розпочалась 914 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів 15 ракетами та 95 авіаударів, скинувши 127 КАБів.

Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 143 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Свеса, Первомайське, Дружба, Катеринівка, Юнаківка, Кіндратівка, Велика Писарівка Сумської області; Гоптівка, Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області; Часів Яр, Диліївка, Щербинівка, Залізне, Дружба, Торецьк, Олександро-Шультине, Мемрик, Олександропіль, Мирноград, Воздвиженка, Долинівка, Вугледар, Костянтинівка, Роздольне, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, П’ятихатки, Новоандріївка Запорізької області; Новотягинка, Бургунка, Томарине, Зміївка Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили пункт управління, чотири артилерійські системи, дві РЛС, дві системи дистанційного мінування та склад боєприпасів.

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку також відбулося 14 боєзіткнень біля Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового, Невського та Діброви.

На Сіверському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку росіяни атакували 19 разів біля Ступочок, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтечиного.

На Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій, зокрема, в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 18 атак противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали у бік Водяного, Вугледару та Катеринівки. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Новоандріївки та Щербаків.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, дві РСЗВ, засіб ППО, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 92 автомобілі та 17 одиниць спеціальної техніки окупантів.