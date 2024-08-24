Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”

Чого вартують всі сказані сьогодні пафосні слова, якщо з-поміж 900 відданих Україні військовослужбовців, для котрих у російському полоні найгірше ставлення, додому не повернувся ніхто, написав Денис Прокопенко.

Полковник Нацгвардії, командир 12-ї бригади спеціального призначення “Азов”, Герой України, командир операції битви за Маріуполь Денис “Редіс” Прокопенко заявив, що у сьогоднішньому обміні вкотре немає жодного “азовця”.

“Українці завжди повертають борги. Та чи завжди українці додержують слова та повертають своїх полонених? Путіну було необхідно знизити тиск всередині РФ та зберегти обличчя, повернувши захоплених на Курщині строковиків. Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну “перемогу”. Місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося”, – написав “Редіс”.

Чого вартують всі сказані сьогодні пафосні слова, якщо з-поміж 900 відданих Україні військовослужбовців, для котрих у російському полоні найгірше ставлення, додому не повернувся ніхто, пише Прокопенко.

“Засинаючи сьогодні у своїх затишних оселях, де немає вєртухаїв, допитів та катувань, подумайте, чи справді ви розумієте, що таке незалежність, та чи усвідомлюєте ціну, яку ми за неї платимо. Це не втішить родини тих, хто сьогодні втретє зустрічав День Незалежності у полоні. Не полегшить перебування моїх побратимів у російських тюрмах. Але, можливо, допоможе вам нарешті наважитись боротись за азовців під час наступних перемовин так, як вони боролись за незалежність України у Маріуполі”, – написав командир “Азову”.