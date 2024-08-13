Митники передали «Азову» вилучені російські автозапчастини вартістю 5,7 млн грн

Цей товар ввезли в Україну, намагаючись приховати його походження.

Київські митники виявили спробу незаконно імпортувати партію різноманітних запчастин російського виробництва до транспортних засобів Камаз, ГАЗ, Газель тощо, загальною вагою 23 тонни, повідомляє Державна митна служба.

Товар ввезли в Україну, намагаючись приховати його походження. Зʼясувавши, що запчастини вироблені на підприємствах Росії та переміщені з Росії до Білорусі вже після повномасштабного вторгнення, митне оформлення товару було одразу призупинено.

Запчастини вилучені Теруправлінням ДБР у м. Києві в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Наразі, керуючись правовим режимом воєнного стану, цю партію запчастин, загальною вартістю 5,7 млн грн, за рішенням суду відчужено у компанії, що імпортувала товар, та передано бригаді спецпризначення «Азов» для відновлення та ремонту автотранспортних засобів, які стоять на балансі підрозділу і використовуються під час виконання бойових завдань.