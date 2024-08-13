Суми частково знеструмлені внаслідок атаки

Унаслідок ворожих ударів по області поранена одна людина.

Місто Суми внаслідок російської атаки частково знеструмлене та без газопостачання. Росіяни завдали по області чергового ракетно-авіаційного удару.

Поранена одна людина, пошкоджено електромережі, газопровід, будівлю лікарні і декілька авто. Про це повідомили в Сумській ОВА у Telegram.

Триває ліквідація наслідків.

"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – закликали в ОВА.