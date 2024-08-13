Суми частково знеструмлені внаслідок атаки

Місто Суми внаслідок російської атаки частково знеструмлене та без газопостачання. Росіяни завдали по області чергового ракетно-авіаційного удару.
Поранена одна людина, пошкоджено електромережі, газопровід, будівлю лікарні і декілька авто. Про це повідомили в Сумській ОВА у Telegram.
Триває ліквідація наслідків.
"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – закликали в ОВА.
- Прикордонна Сумська область зазнавала постійних ударів ворога, також він задіював там свої ДРГ. Останнім часом росіяни наростили кількість ударів по області та місту Суми. Зокрема, днями ворог вдарив ракетами по інфраструктурі Сумського району.