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Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників із 38

Ворог також атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області 

Уночі сили ППО збили 30 російських безпілотників із 38
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ
Фото: Макс Требухов

У ніч на 13 серпня сили протиповітряної оборони збили 30 російських безпілотників.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. 

Ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", - йдеться в повідомленні. 

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