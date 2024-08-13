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МАГАТЕ не знає причину пожежі на Запорізькій АЕС

Моніторингова місія не помітила слідів загоряння знизу градирні. 

МАГАТЕ не знає причину пожежі на Запорізькій АЕС
Пожежа на ЗАЕС
Фото: скриншот відео

Міжнародна агенція з атомної енергетики не змогла з'ясувати, чому у неділю на окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа.

Як повідомляє Reuters, експерти МАГАТЕ оглянули нижню частину градирні, з якої у повітря здіймалися хмари чорного диму. Жодних слідів уламків, сажі чи інших ознак пожежі там, за словами моніторингової місії, не було.

В агенції припускають, що пошкодження градирні сталося десь на висоті 10 метрів. На ядерну безпеку станції інцидент не вплинув, адже наразі вежі для охолодження води не використовуються.

  • Росіяни влаштували пожежу на ЗАЕС ввечері у неділю, за попередньою інформацією, підпаливши там автомобільні шини. При цьому пропагандистські ЗМІ поширювати фейк про нібито дронову атаку. 
  • Підвищення рівня радіації не спостерігалося, зранку у понеділок загоряння вже припинилося.
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