МАГАТЕ не знає причину пожежі на Запорізькій АЕС

Міжнародна агенція з атомної енергетики не змогла з'ясувати, чому у неділю на окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа.

Як повідомляє Reuters, експерти МАГАТЕ оглянули нижню частину градирні, з якої у повітря здіймалися хмари чорного диму. Жодних слідів уламків, сажі чи інших ознак пожежі там, за словами моніторингової місії, не було.

В агенції припускають, що пошкодження градирні сталося десь на висоті 10 метрів. На ядерну безпеку станції інцидент не вплинув, адже наразі вежі для охолодження води не використовуються.