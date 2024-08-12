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Українські прикордонники за тиждень вразили 4 танки росіян

Також прикордонники вразили 20 артсистем окупантів.

Українські прикордонники за тиждень вразили 4 танки росіян
Українські захисники знищили російський комплекс РЕБ (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили артсистеми, танки та склади росіян.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 5 по 11 серпня українські прикордонники знищили:

  • танки – 4

  • артсистеми – 20

  • БпЛА “Шахед” – 1

  • склади боєприпасів та ПММ – 5

  • комплекси спостереження – 7

  • позиції та укриття особового складу - 94

  • військова автомобільна та спецтехніка – 54

  • електроживлення, засоби зв'язку та РЕБ – 23

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54

  • БпЛА тактичного рівня - 4

  • комплекси зв'язку– 15

Фото: Пресслужба ДПСУ

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