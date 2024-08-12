Українські прикордонники за тиждень вразили 4 танки росіян

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили артсистеми, танки та склади росіян.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 5 по 11 серпня українські прикордонники знищили:
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танки – 4
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артсистеми – 20
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БпЛА “Шахед” – 1
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склади боєприпасів та ПММ – 5
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комплекси спостереження – 7
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позиції та укриття особового складу - 94
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військова автомобільна та спецтехніка – 54
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електроживлення, засоби зв'язку та РЕБ – 23
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БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54
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БпЛА тактичного рівня - 4
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комплекси зв'язку– 15