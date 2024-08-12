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Зеленський назвав Курськ фіналом правління Путіна

"Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому", - заявив глава держави.

Зеленський назвав Курськ фіналом правління Путіна
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курськ є фіналом правління Володимира Путіна. 

Це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні 12 серпня.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курська» – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому".

  • Підводний човен "Курськ" затонув 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі. На борту "Курська" були 118 членів екіпажу, всі вони загинули. Катастрофа субмарини стала однією з найбільших трагедій на російському флоті і стала причиною сильної критики російської влади та особисто Володимира Путіна.
  • У 2000 році, відповідаючи на пряме запитання американського журналіста Ларрі Кінга: "Скажіть мені, що трапилося з підводним човном ["Курськ"]?" Путін з легкою усмішкою відповів: "Вона потонула". Ця фраза стала однією з найзнаменитіших цитат російського диктатора.
  • Згодом російський адмірал В'ячеслав Попов заявив, що "Курськ" затонув після зіткнення з натівською субмариною.
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