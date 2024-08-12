Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курськ є фіналом правління Володимира Путіна.

Це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні 12 серпня.

"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курська» – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому".