Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курськ є фіналом правління Володимира Путіна.
Це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні 12 серпня.
"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курська» – символічний початок його правління; зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що "Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому".
- Підводний човен "Курськ" затонув 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі. На борту "Курська" були 118 членів екіпажу, всі вони загинули. Катастрофа субмарини стала однією з найбільших трагедій на російському флоті і стала причиною сильної критики російської влади та особисто Володимира Путіна.
- У 2000 році, відповідаючи на пряме запитання американського журналіста Ларрі Кінга: "Скажіть мені, що трапилося з підводним човном ["Курськ"]?" Путін з легкою усмішкою відповів: "Вона потонула". Ця фраза стала однією з найзнаменитіших цитат російського диктатора.
- Згодом російський адмірал В'ячеслав Попов заявив, що "Курськ" затонув після зіткнення з натівською субмариною.