Російський адмірал заявив, що "Курськ" потонув після зіткнення з підводним човном НАТО

Російський адмірал В'ячеслав Попов заявив, шо атомний підводний човен "Курськ" затонув в 2000 році після зіткнення з натівською субмариною. Про це він сказав у інтерв'ю "РІА Новини".

Заява Попова, який тоді командував Північним флотом Росії, суперечить офіційній версії, за якою "Курськ" затонув під час навчань внаслідок вибуху експериментальної торпеди на борту.

Адмірал заявив, що назва підводного човна, з яким нібито зіткнувся "Курськ", йому відома "з ймовірністю 90%". Однак "щоб публічно називати, потрібно мати докази та викласти їх", а він цього зробити не може. За його припущенням, іноземна субмарина нібито стежила за російською і занадто близько підійшла до неї.

Він вважає, що вибух торпед на "Курську" стався саме після цього зіткнення.

Нагадаємо, що підводний човен "Курськ" затонув 12 серпня 2000 року в Баренцевому морі. На борту "Курська" були 118 членів екіпажу, всі вони загинули. Катастрофа субмарини стала однією з найбільших трагедій на російському флоті і стала причиною сильної критики російської влади та особисто Володимира Путіна.

У 2000 році, відповідаючи на пряме запитання американського журналіста Ларрі Кінга: "Скажіть мені, що трапилося з підводним човном ["Курськ"]?" Путін з легкою усмішкою відповів: "Вона потонула". Ця фраза стала однією з найзнаменитіших цитат російського президента.