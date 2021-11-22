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​Президента Болгарії переобрали на другий термін

Румен Радєв напередодні назвав Крим "російським".

​Президента Болгарії переобрали на другий термін
Фото: EPA/UPG

Президента Болгарії Румена Радєва в неділю, 21 листопада, переобрали на другий термін.

За даними центральної виборчої комісії Болгарії, у другому турі виборів президента за Радєва проголосували 66,7% виборців, а за його конкурента Анастаса Герджикова, висунутого партією ГЄРБ експрем'єра Бойка Борисова, - тільки 31,8%.

Генерал-майор у відставці Румен Радєв народився 1963 року у місті Димитровград. Кадровий військовий, колишній командувач військово-повітряними силами Болгарії. У 1982 році закінчив із золотою медаллю математичний коледж в місті Хаскове. У 2003 році також з відзнакою закінчив військово-повітряний коледж в США, отримавши ступінь магістра. У 2016 році був висунутий на посаду президента країни Болгарською соціалістичною партією.

Тоді він виграв вибори у кандидатки від ГЄРБ Цецки Цачевої з результатом 59,4% голосів.

Перед другим туром Радєв спровокував дипломатичний скандал своєю заявою про приналежність Криму. Під час телевізійних дебатів президент Болгарії заявив, що Крим де-факто належить Росії, а санкції проти Москви - неефективні. Після цих слів МЗС України викликало посла Болгарії Костадіна Коджабашева, а міністр Дмитро Кулеба звинуватив Радєва в тому, що "своїми необачними висловами" він завдав удару дружнім українсько-болгарським відносинам.

Минулого тижня в Болгарії відбулися позачергові парламентські вибори. Перемогу на них здобув ліберальний блок "Ми продовжуємо зміни", який разом з низкою інших політичних сил (лівоцентристська "Коаліція за Болгарію", популістська "Є такий народ") на виборах президента підтримав Радєва. Колишня партія влади ГЄРБ стала другою.

Треті з початку року парламентські вибори у Болгарії було призначено у зв'язку із тим, що ні весною, ні літом жодній партії не вдалося сформувати коаліцію та уряд.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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