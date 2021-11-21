У Нідерландах заарештували 30 учасників мітингу проти карантинних обмежень

Мітингарі палили транспорт серед вулиці та кидалися камінням у правоохоронців. Мінʼюст заявив, що деякі з учасників заворушень повʼязані з хуліганами.

У Гаазі (Нідерланди) поліція повідомила про арешт учасників мітингу проти урядових обмежень через коронавірус. За даними Associated Press, заарештовано 30 осіб.

Другу ніч поспіль громадяни брали участь у протестах, що переросли в заворушення, пише Barron's.

Мітингарі підпалили велосипед і мопед, складені посеред перехрестя у суботу ввечері. Вогонь тушили з мінометів.

"У поліцію також кидали важкі феєрверки і каміння з дахів", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

VIDEO: 🇳🇱 Rioting broke out in the #Netherlands for a second night late on Saturday over the government's coronavirus measures, with officers in riot gear charging groups of demonstrators in #TheHague where a water cannon was used to put out a pile of blazing bicycles pic.twitter.com/GwyDE7hyWT — AFP News Agency (@AFP) November 21, 2021

Також деякі учасники протесту словесно ображали поліцію і розбили вікна у машині швидкої допомоги. Пʼятеро правоохоронців були поранені під час зіткнень.

У пʼятнию в Роттердамі під час протестів правоохоронці поранили трьох осіб, 51 людина була затримана.

Міністр юстиції Ферд Грапперхаус заявив, що деякі учасники заворушень повʼязані з футбольними хуліганами та "групами, які часто мають звʼязок з іншими формами організованої злочинності."

У позаминулу суботу Нідерланди повернулися до часткового локдауну і планують заборонити нещепленим перебувати в деяких громадських місцях.

У січні цього року в Нідерландах мітинги проти локдауну переросли в масові заворушення – деякі протестувальники палили авто та грабували магазини. Правоохоронці затримали більше 240 осіб.

Приводом для заворушень стала комендантська година, введена вперше з часів Другої світової війни.