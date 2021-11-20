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У Фінляндії задумалися над спорудженням паркану на кордоні з Росією

У країні остерігаються напливу мігрантів.

У Фінляндії задумалися над спорудженням паркану на кордоні з Росією
Фото: yle.fi

У Фінляндії обговорюється питання про будівництво паркану на східному кордоні - з Російською Федерацією. Протяжність фінсько-російського кордону становить понад тисячу кілометрів.

Як пише місцеве видання Yle, питання необхідності цього заходу було порушено, коли міністр внутрішніх справ та депутат від опозиційної Коаліційної партії Кай Мюккянен виступив за спорудження загороджень на східному кордоні, щоб запобігти проникненню мігрантів в країну в обхід КПП.

Політик нагадав, що аналогічні паркани вже почали будувати у Польщі, Литві та Естонії у зв'язку із скупченням мігрантів на кордоні цих країн з боку Білорусі.

Наразі цю пропозицію не підтримали.

Раніше прикордонна служба Фінляндії повідомила про прибуття до країни 30 біженців із кордону Польщі та Білорусі. Прикордонники уточнили, що нелегали з Близького Сходу намагаються потрапити до Центральної Європи через Фінляндію.

Фінляндія ще 2018 року посилила кордон з Росією додатковими співробітниками. Рішення було ухвалено у зв'язку із збільшенням кількості туристів з Росії, а також з міжнародною обстановкою.

Раніше повідомляли, що загородження з колючого дроту на кордоні з Росією почала Естонія. За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, наразі серйозної загрози кордону Естонії немає, але "досвід сусідів змушує бути пильними". Каллас переконана, що будівництво прикордонних бар'єрів посилає сигнал Росії про те, що Естонія охороняє кордони своєї країни, Європейського Союзу та НАТО.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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