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На польсько-білоруському кордоні зафіксували чергові спроби прориву

Найбільша група становила близько 200 іноземців.

У п’ятницю, 19 листопада на ділянці польсько-білоруського кордону, що охороняється форпостом у Дубіче-Церкевне, було кілька спроб його прориву мігрантами.

Найбільша група становила близько 200 іноземців, до решти входило по кілька десятків осіб, повідомили польські прикордонники.

Іноземці були агресивні – кидали каміння, петарди, і застосували сльозогінний газ.

Прикордонники повідомили, що загалом було зафіксовано 195 спроб нелегального перетину. У результаті 5 іноземців затримали, а щодо 82 було прийнято рішення про залишення території Республіки Польща.

За пособництво затримали двох громадян України та одного німця.

У польській поліції зі свого боку заявили про затримання 9 осіб за пособництвом у незаконному перетині кордону. Серед затриманих – 4 громадянина Польщі, 2 громадяни України, громадяни Німеччини, Азербайджану та Грузії. Кур’єри хотіли перевезти на автомобілях 34 іммігрантів.

Окрім того, Білорусь відповіла на лист голови Прикордонної служби Польщі Томаша Праги про можливість закриття залізничного сполучення між країнами у пункті пропуску Кузниця-Брузги через агресію щодо поляків.

Голова Прикордонної служби Білорус Анатолій Лаппо, зокрема, зазначив, що Мінськ хоче повного відновлення роботи пункту пропуску. Мова йде про автомобільне сполучення, призупинене Польщею тиждень тому. Білоруська сторона повідомила, що наразі поблизу прикордонного переходу в Кузьниці немає іноземців, які могли б загрожувати польським службам.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив в ефірі радіо RMF про те, що польські служби готуються до різних сценаріїв дій на кордоні. Вважається, що складна ситуація може протриматися ще багато місяців.

Нагадаємо, Слідчий комітет Білорусі визнав 65 осіб потерпілими у кримінальній справі, порушеній через застосування польськими правоохоронцями спецзасобів на кордоні.

Раніше цього тижня девʼятеро польських правоохоронців отримали травми під час зіткнень із озброєними камінням мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Одного поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом черепа після того, як його вдарили.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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