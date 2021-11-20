У п’ятницю, 19 листопада на ділянці польсько-білоруського кордону, що охороняється форпостом у Дубіче-Церкевне, було кілька спроб його прориву мігрантами.

Найбільша група становила близько 200 іноземців, до решти входило по кілька десятків осіб, повідомили польські прикордонники.

Іноземці були агресивні – кидали каміння, петарди, і застосували сльозогінний газ.

Wczoraj na gr.🇵🇱🇧🇾odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych było kilka prób siłowego forsowania granicy.Największa grupa liczyła ok.200 cudzoziemców, pozostałe po kilkadziesiąt osób.Cudzoziemcy byli agresywni-rzucali kamieniami,petardami, używali gazu łzawiącego. pic.twitter.com/iXrpR2k8ne — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

Прикордонники повідомили, що загалом було зафіксовано 195 спроб нелегального перетину. У результаті 5 іноземців затримали, а щодо 82 було прийнято рішення про залишення території Республіки Польща.

За пособництво затримали двох громадян України та одного німця.

W piątek 19.11 na granicy🇵🇱🇧🇾 #funkcjonariuszeSG odnotowali 195 prób jej nielegalnego przekroczenia.Zatrzymanych zostało 5 cudzoziemców. Wobec 82 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Ukrainy i ob.Niemiec.#NaStraży pic.twitter.com/mO0KxUpfiP — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

У польській поліції зі свого боку заявили про затримання 9 осіб за пособництвом у незаконному перетині кордону. Серед затриманих – 4 громадянина Польщі, 2 громадяни України, громадяни Німеччини, Азербайджану та Грузії. Кур’єри хотіли перевезти на автомобілях 34 іммігрантів.

Окрім того, Білорусь відповіла на лист голови Прикордонної служби Польщі Томаша Праги про можливість закриття залізничного сполучення між країнами у пункті пропуску Кузниця-Брузги через агресію щодо поляків.

Голова Прикордонної служби Білорус Анатолій Лаппо, зокрема, зазначив, що Мінськ хоче повного відновлення роботи пункту пропуску. Мова йде про автомобільне сполучення, призупинене Польщею тиждень тому. Білоруська сторона повідомила, що наразі поблизу прикордонного переходу в Кузьниці немає іноземців, які могли б загрожувати польським службам.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив в ефірі радіо RMF про те, що польські служби готуються до різних сценаріїв дій на кордоні. Вважається, що складна ситуація може протриматися ще багато місяців.

Нагадаємо, Слідчий комітет Білорусі визнав 65 осіб потерпілими у кримінальній справі, порушеній через застосування польськими правоохоронцями спецзасобів на кордоні.

Раніше цього тижня девʼятеро польських правоохоронців отримали травми під час зіткнень із озброєними камінням мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі. Одного поліцейського госпіталізували з підозрою на перелом черепа після того, як його вдарили.