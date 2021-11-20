Президентську владу в США вперше передали жінці, це тривало 85 хвилин

Президент США Джо Байден передав свої повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс на час проходження планових медичних процдур.

Президент США Джо Байден у п'ятницю тимчасово передав владу віце-президенту Камалі Гарріс на час медичних процедур. Це тривало 1 годину та 25 хвилин.

Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію Білого дому.

За словами речниці Білого Дому Джен Псакі, Гарріс працювала зі свого офісу в Західному крилі, поки Байден перебував під наркозом.

Байден, якому у суботу виповнюється 79 років, прибув у п'ятницю вранці до Медичного центру Уолтера Ріда, щоб пройти свій перший плановий щорічний медичний огляд із моменту вступу на посаду.

Віце-президент зазвичай приймає на себе президентські повноваження, доки президент проходить медичну процедуру, яка потребує анестезії.

Щоб офіційно передати президентські повноваження Гарріс, Байден надіслав листа спікеру палати представників Ненсі Пелосі та сенатору-демократу Патріку Ліхи, тимчасовому голові Сенату, перш ніж його помістили під наркоз.

"Сьогодні мені доведеться пройти звичайну медичну процедуру, яка потребує застосування седативних препаратів. З огляду на нинішні обставини я вирішив тимчасово передати повноваження та обов'язки президента Сполучених Штатів віце-президенту протягом короткого періоду часу. процедура та відновлення",- йдеться у листі.

Розділ 3 25-ї поправки до Конституції США містить норму про те, що президент може надіслати листа спікеру Палати представників і тимчасовому очільнику Сенату, оголошуючи, що він "не в змозі виконувати свої повноваження та обов'язки, і доти, доки він не передасть їм письмову заяву про протилежне, такі повноваження та обов'язки виконує Віце-президент як виконувач обов'язків президента".

Щоб передати президентські повноваження назад Байдену, після процедури йому було надіслано окремого листа.