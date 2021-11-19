В ЄС вперше схвалили пігулки від COVID-19

Їх рекомендують застосовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало для застосування препарат проти коронавірусу у вигляді пігулок виробництва фармацевтичної компанії Merck. Агентство також розпочало оцінку таблеток від Pfizer.

Про це повідомляє пресслужба EMA.

“Комітет ЕМА з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання препарату Lagevrio (також відомого як «Молнупіравір») для лікування COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що препарат можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

Нагадаємо, Pfizer заявила, що її експериментальні таблетки від COVID-19 Paxlovid на 89% знижують ризик госпіталізації.

Також американська фармацевтична компанія MSD (Merck) повідомила про намір просити дозвіл на екстрене використання антивірусного лікарського засобу молнупіравір для лікування коронавірусної хвороби COVID-19.

6 листопада Міністерство охорони здоровʼя дозволило в Україні клінічні випробування таблеток проти коронавірусу компаній Pfizer і Merck.