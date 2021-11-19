Вашингтон у разі необхідності знайде спосіб забезпечити територіальну цілісність України, – Квін

Вона відзначила провокаційні заяви Кремля і спроби перекласти відповідальність на Україну.

США в разі необхідності знайдуть способи забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України. Вашингтон обговорює накопичення російських військ поблизу українських кордонів із союзниками та партнерами.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає "Дом".

"Ми з великим занепокоєнням слідкуємо за збільшенням кількості військ на українському кордоні. Ми передусім обговорюємо це з українцями і запитуємо їхню думку. Також ми обговорюємо це з нашими союзниками, прямо говорячи їм про наше занепокоєння. У разі необхідності ми зможемо знайти способи, щоб забезпечити територіальну цілісність та суверенітет України", – заявила вона журналістам.

Квін зауважила, що Кремль поширює провокаційні заяви і перекладає провину за відсутність прогресу в мирному процесі на Україну, в той час як відповідальність цілковито на Росії.

"Ми не вважаємо це конструктивним способом наблизитися до спроби вирішення мирного процесу чи спроби працювати з міжнародними партнерами", – додала тимчасова повірена.

Українська влада протягом двох тижнів заперечувала нове скупчення російських сил поблизу кордонів, про яке повідомляли західні медіа. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.

На тлі напруження Великобританія оголосила, що готова перекинути в Україну до 600 своїх військових. Про пильну увагу до ситуації повідомили також в НАТО.