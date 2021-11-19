Зустріч міністрів оборони України та США тривала понад 3 години: про що говорили

Сторони, серед іншого, обговорили, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії.

Фото: Міноборони

Сьогодні у Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Перед початком зустрічі Олексій Резніков наголосив, що Україна цінує стратегічні відносини з США та допомогу американського народу у протидії російській агресії.

"Ми налаштовані розвивати наше партнерство. Цей візит відбувається в той час, коли весь світ спостерігає за гібридною атакою з використанням мігрантів на Польщу та країни Балтії. Моя країна вже вісім років відбиває збройну агресію Росії і ми цінуємо зусилля Сполучених Штатів привернути увагу загроз з боку Москви. Ми однаково оцінюємо їх небезпечний потенціал”, - зауважив Резніков.

Зі свого боку міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Він підкреслив готовність до поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США відповідно до оборонної рамкової угоди, підписаної під час візиту президента України Зеленського до Вашингтона в серпні поточного року.

Також Ллойд Остін наголосив, що США продовжать консультуватися з Україною — з партнерами і союзниками Сполучених Штатів в регіоні, щодо розвитку ситуації, а також, щодо того, як краще забезпечити регіональну безпеку.

«Ми залишаємося відданими підтримці України у її зусиллях імплементувати глибокі та всеосяжні реформи в оборонному секторі», - наголосив глава Пентагону.

Після зустрічі Олексій Резніков повідомив, що сторони обговорили, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії.

"Кремль має високі й товсті стіни і їм важко почути слова занепокоєння та заклики до діалогу. Проте вони добре розуміють дії, особливо ініціативні. Це як своєрідна вакцинація від небезпечного вірусу агресії, який мутує і повертає світ у стан "холодної війни". Чи відбудеться це — значною мірою залежить від єдності та рішучості цивілізованого світу зупинити агресора", - зазначив Резніков.

Під час спілкування сторони зробили акцент, що найкращий спосіб попередити ескалацію — зробити її ціну для агресора неприйнятною. Відповідні заходи будуть предметом розвитку співпраці у майбутньому.

Нагадаємо, раніше сьогодні Олексій Резніков заявив, що Україна зацікавлена мати більш сильну позицію США з широкого спектру безпекових питань, в першу чергу - військово-дипломатичну підтримку з боку Сполучених Штатів.