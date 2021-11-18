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Путін нагородив очільника МЗС Угорщини орденом Дружби

Так Путін відзначив великий особистий внесок Сіярто у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва.

Путін нагородив очільника МЗС Угорщини орденом Дружби
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін нагородив орденом Дружби главу МЗС Угорщини Петера Сіярто за великий внесок у розвиток відносин із Росією. 

Указ про це оприлюднений на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

"За великий особистий внесок у розвиток російсько-угорських відносин та промислово-інвестиційного співробітництва нагородити орденом Дружби Сіярто Петера - міністра зовнішньоекономічних та закордонних справ Угорщини", - сказано в документі.

Орден Дружби заснований у Росії 1994 року. Їм нагороджуються громадяни «за великий внесок у зміцнення дружби та співробітництва націй та народностей, високі досягнення у розвитку економічного та наукового потенціалу Росії». Крім того, нагороду присвоюють за роботу щодо зближення національних культур, зміцнення миру та дружніх відносин між державами.

Нагадаємо, 30 жовтня уряд Угорщини погодив з "Газпромом" новий 15-річний контракт на постачання газу. Він передбачає, що країна отримуватиме щорічно по 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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