В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
ГоловнаСвіт

Український лоукостер Bees Airline літатиме до Азербайджану

Рейси здійснюватимуться з Одеси в Гянджу один раз на тиждень.

Український лоукостер Bees Airline літатиме до Азербайджану
Фото: report.az

Український лоукостер Bees Airline з 6 грудня відкриває перший авіарейс до Азербайджану, відповідний дозвіл перевізник отримав від влади цієї країни.

Про це повідомляє галзевий портал avianews.com з посиланням на представника авіакомпанії.

Рейси здійснюватимуться з Одеси в друге за площею та третє за населенням місто Азербайджану Гянджу. Частота польотів складе один раз на тиждень у понеділок.

Вартість квитка Одеса-Гянджа складатиме від 2 235 грн в один бік, від 4 500 грн туди-назад. 

Найдешевший тариф включає перевезення лише ручної поклажі. У салон літака можна взяти основний предмет з габаритами до 55х40х23 см та вагою до 7 кг та чоловічу, жіночу сумку чи ноутбук.

Зазначається, що спочатку Bees Airline планував запустити рейс до Гянджи ще 1 листопада, проте Азербайджан через карантинні обмеження не погоджував початок польотів, розповів представник лоукостера.

Нагадаємо, авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в Україні у липні 2020 року, два перші літаки компанії були зареєстровані у лютому цього року

Створення Bees Airline пов'язують зі звільненням в.о. гендиректора SkyUp Євгена Хайнацького, який очолював компанію з 2017 року. Його нібито звільнили за те, що він брав участь в організації роботи іншої компанії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також