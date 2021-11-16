Вірменія та Азербайджан заявили про нові обстріли на кордоні

Сторони звинуватили одна одну у провокаціях, а Вірменія звернулася за допомогою до Росії.

Вірменія та Азербайджан заявили про загострення ситуації на спірній території та звинуватили одне одного в провокації біля кордону.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн" з посиланням на заяви оборонних відомств обох країн.

Так, сьогодні Міністерство оборони Вірменії повідомило, що приблизно о 13:00 підрозділи азербайджанських збройних сил обстріляли вірменські позиції у східному напрямку кордону. В результаті сталася перестрілка, у якій дістали поранення четверо вірменських військових.

Офіційний Баку, своєю чергою, звинувачує вірменську сторону у порушенні режиму припинення вогню, заявляючи, що вірменські збройні сили "здійснили широкомасштабну військову провокацію" в Кельбаджарському та Лачинському районах, яка "завершилася роззброєнням та полоном вірменських солдатів".

Інформація про подібні сутички надходить вже два дні поспіль. Також були повідомлення, що азербайджанські військові просунулися вперед, але у Міноборони Вірменії це заперечили.

Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян в ефірі громадського телебачення закликав Росію "захистити територіальну цілісність Республіки Вірменія".

"Оскільки стався напад на суверенну територію Вірменії, то ми звертаємося до Росії із закликом про захист територіальної цілісності Вірменії на основі існуючого між РА та РФ договору від 1997 року, за логікою виконання обопільних зобов'язань у рамках договору", - заявив Григорян.

Він зазначив, що поки що це усне - звернення, яке набуде і письмової форми.

Нагадаємо, 27 вересня 2020 року Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в Нагірному Карабаху, звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох боків та жертв серед мирного населення.

Російська Федерація пообіцяла надати Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

10 листопада прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ та Азербайджану заяви про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згідно з домовленістю, сторони конфлікту мають залишатися на позиціях, а в регіон вводилися російські "миротворці".

13 листопада 2021 року Азербайджан та Вірменія заявили про поновлення обстрілів у Нагірному Карабаху.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.