У Білому домі готують новий пакет санкцій проти Білорусі

Сполучені Штати Америки співпрацюють із Європейським Союзом у підготовці санкційного пакету проти Білорусі у зв'язку з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі.

"Ми продовжуємо працювати в тісному контакті з нашими партнерами в ЄС та іншими союзниками над тим, щоб залучити до відповідальності режим Лукашенка", - сказала Псакі.

За словами представниці адміністрації Байдена, США закликають Росію вплинути на Білорусь для врегулювання кризи на польсько-білоруському кордоні.

Раніше голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив про узгодження п'ятого пакету санкцій проти Білорусії через загострення на білорусько-польському кордоні. Крім того, він підтвердив, що глави МЗС країн ЄС ухвалили рішення розширити санкції проти Білорусі за "організацію притоку мігрантів" до ЄС.

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Ситуація загострилася на початку листопада, коли у нейтральній смузі застрягли до 5 тисяч мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

Мігранти, які минулого тижня отаборилися в нейтральній смузі між Білоруссю та Польщею, в понеділок перейшли на КПП Брузгі (Білорусь) і Кузьниця (Польща). Людей організовано привели білоруські силовики. Польща побоюється штурму.