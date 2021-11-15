Омбудсман Денісова прибула до Грузії відвідати Саакашвілі

Минулого тижня він скаржився незадовільні умови утримання та просив про зустріч.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прибула до Грузії, щоб відвідати ув'язненого експрезидента цієї країни Михайла Саакашвілі.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Прибула до Грузії з наміром відвідати в пенітенціарній установі №18 у місті Глдані громадянина України, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі", - написала Денісова.

Омбудсман повідомила, що минулого тижня отримала листа від Саакашвілі, в якому він скаржився на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просив про зустріч.

Наразі посольство України в Грузії скерувало запит до Міністерства юстиції Грузії щодо надання дозволу на відвідання його 16 листопада. Денісова зазначила, що чекає на відповідь.

Нагадаємо, експрезидента Грузії Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як він таємно прибув з України. Його відправили до в'язниці на підставі винесених раніше судом вироком за посадові злочини, у яких його звинуватив уряд "Грузинської мрії".

Саакашвілі вважає себе політичним ув'язненим і на знак протесту оголосив голодування з першого дня перебування у в'язниці.

Із Грузії надходять суперечливі відомості про його стан. Адвокати Сааашвілі 25 жовтня заявили, що йому потрібен реаніматолог, тоді як грузинський прем'єр Іраклі Гарібашвілі назвав колишнього президента шахраєм, який приїхав до Грузії "через свою безрозсудність і короткий розум" і тепер довго сидітиме у в'язниці.

27 жовтня Денісова відвідала Саакашвілі у в'язниці і розповіла про його стан.