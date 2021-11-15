Блінкен обговорив з головою МЗС Франції військову активність Росії на кордонах з Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном військові дії Росії в Україні та на її кордонах.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу від 14 листопада. Сама розмова відбулася днем раніше.

"Державний секретар Ентоні Блінкен учора говорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, щоб обговорити повідомлення про російські військові дії в Україні та поруч із нею і їхню незмінну тверду відданістю суверенітету та територіальній цілісності України", – йдеться у повідомленні.

Додаткових деталей перемовин немає.

Нагадаємо, 12 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції російські представники отримали попередження про серйозні наслідки в разі нової агресії проти України.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

Повідомлення про чергове нарощення російської техніки на українських кордонах почали зʼявлятися в жовтні. Спочатку про це стали писати закордонні ЗМІ, однак Офіс президента заперечував нарощення російських сил. Але минулого тижня Президент Володимир Зеленський визнав, що РФ накопичила війська поблизу нашої держави. За його даними, йдеться про понад 100 тисяс військових.