Британія має бути готовою до війни з Росією, - міністр оборони Картер

Голова Міноборони дав серію інтерв’ю перед тим, як піде з посади начальника штабу.

Голова британських збройних сил генерал Нік Картер вважає, що Великобританія має бути готовою до війни з Росією, але він не вірить, що Володимир Путін дійсно хоче "гарячої війни" з Заходом.

Про це пише The Guardian.

Картер дав серію інтерв’ю перед тим, як піде з посади начальника штабу оборони. Він зазначив, що зараз Росія зараз є більшою загрозою для Східної Європи, ніж тоді, коли він очолив Мінобоорони вісім років тому.

Картер наголосив, що сподівається, що війни з Росією не буде, однак НАТО має бути готовим. "Я думаю, що вони хочуть спробувати досягти своєї мети більш тонкими способами", - зазначив він.

Таку заяву Картер зробив на тлі напруженості на кордоні між Польщею та союзником Росії Білоруссю через застряглих у таборах біженців, а також на тлі повідомлень про те, що російські війська продовжують скупчуватися вздовж кордону з Україною. Раніше міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс закликала Путіна втрутитися в "ганебну кризу мігрантів", що розгортається на кордоні.

Колишній офіцер МІ-6 Крістофер Стіл також вважає, що Москва знаходиться у стані війни з Великобританією та її союзниками.

Як повідомлялося, наприкінці листопада генерал Картер піде у відставку, а його місце займе нинішній командувач військово-морського флоту Британії — адмірал сер Тоні Радакін.

Нагадаємо, Британія готова відправити в Україну 600 військовослужбовців через побоювання вторгнення Росії.

Сполучені Штати Америки вже попередили своїх європейських партнерів про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну. Наприкінці жовтня газета Washingon Post написала, що РФ знову нарощує війська біля кордону з Україною. За версією видання, це відбувалося на тлі діалогу України з НАТО і обговорення перспектив її вступу в Альянс. Однак у Міноборони цю інформацію спростували.

Наступного дня американське видання Politico опублікувало супутникові знімки, зроблені 1 листопада в районі російського міста Єльня, за 300 км північніше Сумської області. На них видно велике скупчення російської військової техніки.

9 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Росія перекидає дедалі більше танків до українських кордонів. Нарощування військ біля кордонів України зауважили міжнародні спостерігачі, проаналізувавши дані з мережі.

6 листопада стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу США до ситуації на українському кордоні. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков підтвердив, що тема України обговорювалася під час візиту Бернса.

10 листопада президент Володимир Зеленський визнав скупчення російських військ на кордоні з Україною. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових.