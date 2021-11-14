Ще два будинки пошкоджено.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Внаслідок обстрілу окупантами селища Невельське на Донеччині пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. Два з них – знищені повністю.

Про це у соцмережі Facebook написав керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Усі пошкоджені будинки, про які відомо на даний час, розташовані на вулиці Молодіжній.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Під час обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди: 65-річний чоловік та 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС.

“За щасливим збігом обставин, ніхто із цивільних не постраждав”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Нагадаємо, протягом суботи, 13 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілу поранення отримав водій-санітар. Стан його здоров’я – важкий. Також внаслідок обстрілу бойовиків український військовий отримав осколкове поранення.