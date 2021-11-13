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Bellingcat оприлюднить своє розслідування у “справі вагнерівців” наступного тижня

Оприлюднять деталі операції зі затримання "вагнерівців" у липні 2020 року.

Bellingcat оприлюднить своє розслідування у “справі вагнерівців” наступного тижня

Міжнародні розслідувачі Bellingcat на початку наступного тижня планують оприлюднити своє розслідування у справі “Вагнергейту”.

Про це група написала у Твіттері.

“На початку наступного тижня буде опубліковано нашу довгоочікувану доповідь про “Вагнергейт”, в якій буде надано деталі того, що призвело до арешту 33 імовірних російських найманців у Білорусі в липні 2020 року”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в березні стало відомо про підготовку розслідування Bellingcat щодо можливого зриву масштабної спецоперації із затримання в Білорусі бійців російської ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Низка ЗМІ стверджувала, що стрічка вийде вже найближчим часом на Netflix.

29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України. 

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією. 

15 вересня на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У вересні 2021 року американський телеканал CNN опублікував розслідування, в якому стверджується, що затримання "вагнерівців" планувалося 18 місяців як "продумана розвідувальна операція з боку України з відома та, ймовірно, за підтримки США".

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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