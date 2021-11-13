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У Чорному морі тренувалися кораблі України, США, Туреччини та Румунії

Загалом в тренуванні взяли участь 7 суден, зокрема два українськиї.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Українські кораблі в акваторії Чорного моря провели тренування з кораблями США, Туреччини та Румунії.

Про це повідомили у командуванні Військово-Морських Сил України.

Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління “Mount Whitney”. 

Також було залучено авіацію американських ВМС: патрульний літак P-8 “Poseidon” та гелікоптер. 

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Загалом в тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС: патрульний катер “Слов’янськ” та середній десантний корабель “Юрій Олефіренко”.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

“Метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу. Окрім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій”, – зазначили у ВМС.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Під час тренування відпрацювали елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що створення бази ВМС у Бердянську має бути прискорено.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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