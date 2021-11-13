Зеленський привітав Мустафу Джемілєва з 78-річчям

Президент України Володимир Зеленський привітав з 78-річчям національного лідера кримських татар, першого голову Меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

“Нам усім дуже пощастило жити в одну епоху з цією великою людиною, ім'ям якої називають вулиці й парки в турецьких містах! Адже Мустафа-ага – це приклад незламної віри, стійкості духу та невтомної боротьби за відновлення прав кримськотатарського народу”, – йдеться у привітанні.

Зеленський зазначив, що за свою правозахисну діяльність Джемілєв зазнавав репресій і переслідувань з боку радянської влади. “Його кидали до в'язниці, висилали з рідного Криму й довгі роки забороняли повертатися додому. Та весь цей час він не припиняв боротися, аж допоки кримські татари не здобули право повернутися на рідну кримську землю. Попри всі страшні випробування Мустафа-ага не зламався, не втратив людяності, щирості й простоти у спілкуванні. Його беззаперечно шанують і поважають співвітчизники”, – сказав президент.

Він додав, що сьогодні, коли Крим окупувала Російська Федерація, “Мустафа Джемілєв як справжній лідер надихає свій народ, дає йому сили й зміцнює віру в те, що й цього разу ворог буде подоланий і ми повернемо наш Крим”.

“Українська держава зі свого боку робить усе, щоб питання деокупації Кримського півострова звучало на всіх міжнародних майданчиках і було серед найактуальніших тем світового порядку денного”, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Міський суд окупованого Армянська відмовився закрити кримінальну справу щодо Джемілєва по епізоду незаконного зберігання боєприпасів.