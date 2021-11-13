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Визначено 10 ділянок, де мігранти можуть підійти до українського кордону, – Монастирський

Міністр проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону.

Визначено 10 ділянок, де мігранти можуть підійти до українського кордону, – Монастирський
Фото: Resonance.ua

Наразі визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.

Про це міністр внутрішніх справ України – Денис Монастирський заявив під час прямого ефіру програми “Свобода слова”, повідомив Департамент комунікації МВС.

Він зазначив, що кризу на польсько-білоруському кордоні спровокував президент Росії Володимир Путін і це частина гібридної війни.

“На кордоні Польщі і Білорусі – це не біженці. Біженці – це ті, хто тікають від небезпеки. Зараз, у тих країнах звідки ці люди, немає загроз. В 2015 році в Сирії та Іраку йшли бойові дії, люди рятували свої життя. Зараз ми спостерігаємо загострення ситуації і штучно спровоковану кризу. Автор якої – Путін. Це частина гібридної війни та агресії, яку Україна відбиває восьмий рік поспіль. Метою цієї кризи є не Польща, а весь Європейський Союз”, – сказав він.

Монастирський зауважив, що сьогодні провів телефонну розмову з польським міністром внутрішніх справ.

Маріуш Камінський підтвердив, що польське суспільство було неоднозначне у оцінці мігрантів – одні категорично проти, інші – просили пропустити цих людей на територію Польщі. Однак, очільник правоохоронного відомства України закликав українців дотримуватись однієї позиції у цій ситуації.

“Я закликаю всіх громадян бути єдиними – не може в цій ситуації бути різних точок зору. Це війна! Тисячі людей спрямовують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон – це символічний кордон Європи. Наше завдання його боронити”, – наголосив він.

Монастирський сказав, що нещодавно інспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону.

“Там я бачив всі підрозділи МВС, але не бачив одного – кордону. Це велика трагедія, бо однією з ознак справжньої держави є кордон. Завдання МВС – побудувати нарешті справжній рубіж держави. На наступний рік ми запланували інженерне облаштування кордону на україно-російській та на україно-білоруській ділянці кордону”, – наголосив очільник МВС.

Монастирський висловив переконання, що “будівництво державного рубежу – це загальнодержавна справа, без поділів на політичні прапори. Бо він будується за кошти платників податків”.

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".

10 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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