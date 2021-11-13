Наразі визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.

Про це міністр внутрішніх справ України – Денис Монастирський заявив під час прямого ефіру програми “Свобода слова”, повідомив Департамент комунікації МВС.

Він зазначив, що кризу на польсько-білоруському кордоні спровокував президент Росії Володимир Путін і це частина гібридної війни.

“На кордоні Польщі і Білорусі – це не біженці. Біженці – це ті, хто тікають від небезпеки. Зараз, у тих країнах звідки ці люди, немає загроз. В 2015 році в Сирії та Іраку йшли бойові дії, люди рятували свої життя. Зараз ми спостерігаємо загострення ситуації і штучно спровоковану кризу. Автор якої – Путін. Це частина гібридної війни та агресії, яку Україна відбиває восьмий рік поспіль. Метою цієї кризи є не Польща, а весь Європейський Союз”, – сказав він.

Монастирський зауважив, що сьогодні провів телефонну розмову з польським міністром внутрішніх справ.

Маріуш Камінський підтвердив, що польське суспільство було неоднозначне у оцінці мігрантів – одні категорично проти, інші – просили пропустити цих людей на територію Польщі. Однак, очільник правоохоронного відомства України закликав українців дотримуватись однієї позиції у цій ситуації.

“Я закликаю всіх громадян бути єдиними – не може в цій ситуації бути різних точок зору. Це війна! Тисячі людей спрямовують до кордонів ЄС. Переконаний, що наш кордон – це символічний кордон Європи. Наше завдання його боронити”, – наголосив він.

Монастирський сказав, що нещодавно інспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону.

“Там я бачив всі підрозділи МВС, але не бачив одного – кордону. Це велика трагедія, бо однією з ознак справжньої держави є кордон. Завдання МВС – побудувати нарешті справжній рубіж держави. На наступний рік ми запланували інженерне облаштування кордону на україно-російській та на україно-білоруській ділянці кордону”, – наголосив очільник МВС.

Монастирський висловив переконання, що “будівництво державного рубежу – це загальнодержавна справа, без поділів на політичні прапори. Бо він будується за кошти платників податків”.

Нагадаємо, режим Лукашенка організував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. Скупчення біженців з країн Близького Сходу та Центральної Азії спостерігається неподалік від Гродна, в районі КПП "Брузгі" (Білорусь) і "Кузьниця" (Польща). Згідно з останніми даними, білоруські спецслужби цілеспрямовано направляють мігрантів до КПП. Натовп біженців намагається організувати прорив кордону й облаштовує табори.

На самому кордоні нині зосереджено 12 тисяч польських військових і прикордонників, задіяно сили територіальної оборони. Литва намагається допомогти полякам своїми військами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Живий щит" режиму: як міграційна криза поглибила суперечності між Заходом і Білоруссю.

У разі закриття кордонів із Білоруссю Лукашенко пригрозив перекрити газопровід "Ямал-Європа".

10 листопада перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.