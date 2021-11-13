Створення бази ВМС у Бердянську має бути прискорено, – Резніков

Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ перебувають з робочою поїздкою у Бердянську.

Фото: armyinform.com.ua

Міністр оборони Олексій Резніков та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний в рамках робочої поїздки перебувають у місті Бердянськ Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Вони ознайомились із ходом будівництва військово-морської бази “Схід”, гідротехнічних споруд біля причальної стінки та майбутньої казарми для військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.

Резніков зазначив, що після окупації Криму та окремих районів Донеччини та Луганщини Росія намагається де-факто окупувати й Азовське море. Крім загострення безпекових ризиків, за словами Міністра оборони, це вже створило системні загрози для судноплавства.

“Ми постійно звертаємо на це увагу, адже це небезпечний прецедент для всього світу. Посилення наших спроможностей у цьому напрямку і розвиток Військово-Морських Сил в цілому є одним з пріоритетів. Для цього будуть залучатися не тільки державні кошти, це також буде одним із завдань військової дипломатії для посилення взаємодії з партнерами. По закінченні поїздки ми проведемо детальний аналіз поточної ситуації”, – додав Олексій Резніков.

Він зауважив, що будуть надані відповідні доручення, щоб прискорити будівництво бази ВМС у Бердянську.

Фото: armyinform.com.ua

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив, що на баланс Міноборони буде передана ділянка у 3,04 га, де буде розміщено командування бази, два дивізіони кораблів, а саме: дивізіон малих броньованих артилерійських катерів і патрульних катерів типу Mark VI та дивізіон суден забезпечення.

Також тут будуть дислокуватися радіотехнічний підрозділ та підрозділ боротьби із протидиверсійними засобами, сили забезпечення. У цьому році вже виділена земельна ділянка у 1,4 га, де зводиться казармений комплекс для 200 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти. Передбачено будівництво медичного пункту, спортивного комплексу та гуртожитку для сімей військовослужбовців.

За словами Олексія Резнікова, розвиток військово-морських спроможностей, зокрема через посилення бойових можливостей Військово-Морських Сил, є важливим завданням вищого військово-політичного керівництва. Йдеться про посилення флоту новими кораблями та катерами, які будуть виконувати завдання із захисту національних інтересів України не тільки у ближній морській зоні, а у майбутньому й у виключній морській економічній зоні.

“Задля цього ми плідно працюємо також із західними партнерами, зокрема з нашим стратегічним союзником – США. Наразі два катери типу Island морських шляхом здійснюють перехід до України. Зазначу, що два катери Island, вже виконують завдання у складі національного флоту. Слід відзначити нашу співпрацю із стратегічним партнером у Чорному морі, Туреччиною. Нещодавно на озброєння ВМС надійшов перший безпілотний комплекс Bayraktar, сьогодні на турецькій верфі розпочалось будівництво корпусу головного корвету типу ADA для потреб нашого флоту. Вкрай актуальним я вважаю те, що сьогодні на озброєнні ВМС України знаходиться протикорабельний комплекс “Нептун”, – заявив Міністр оборони України.

Фото: armyinform.com.ua

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував, що до 2035 року планується реалізація великої програми будівництва військово-морського флоту у три етапи.

Буде створено інфраструктуру для будівництва флоту і військово-морських баз. Військово-морська база в Бердянську – перший етап будівництва саме такого великого флоту.

Зеленський 8 вересня 2021 року увів у дію таємне рішення Ради національної безпеки і оборони про розвиток Військово-морських сил України.