Головного ката "Ізоляції" потрібно судити, його не слід віддавати під обмін, – правозахисниця

Дениса Куликовського ("Палича"), який очолював в окупованому Донецьку таємну в'язницю "Ізоляція", має бути засуджено і його не слід віддавати під обмін.

Про це координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова заявила в ефірі телеканалу “Дом”.

Вона припускає, що Кремль може запропонувати обміняти Куликовського. Але після тих свідчень, у яких Куликовський називає прізвища та дії інших військових злочинців, навряд чи він сам захоче повернутися до Росіїчи до так званих "ДНР" або "ЛНР".

“Але якщо раптом таке трапиться, думаю, у потерпілих буде невдоволення. Тому що одназ умов перехідного правосуддя – сатисфакція жертв. Жертви повинні бачити та розуміти, що відбувається правосуддя. І, якщо ми віддаватимемо всіх, хто чинив такі страшні воєнні злочини, то у потерпілих не буде цього відчуття правосуддя”, – пояснила Решетилова.

Вона додала, що такі злочинці мають відбувати покарання вУкраїні, оскільки вони є цінними свідками в інших кримінальних справах, зокрема у міжнародних судах.

“Після оприлюднення частини його свідчень ми бачимо, що “Палич”-Куликовський є ще й дуже цінним свідком. Він розповідає про те,що “Ізоляція” координувалася представниками ФСБ Російської Федерації, що вони туди приїжджали на так звані допити, брали участь у тортурах. І за свідченнями заручників, вони там майже завжди були в контакті з “Паличем”, вони майже товаришували, він їм організовував застілля та всі супутні "сервіси". Тому він знає дуже багато”, – акцентувала правозахисниця.

У зв'язку з цим, на її думку, зараз “треба вже переживати за його життя”, щоб Куликовський дожив до суду і дав усі свідчення.

“Тому,я думаю, його і віддали до слідчого ізолятора СБУ (у Києві). Бо якби вінпотрапив до звичайного СІЗО, то його життю загрожувала б небезпека”, – упевнена Решетилова.

Вона додала, що суд над "Паличем" важливий також для всього українського суспільства. І треба, щоб такі процеси були відкритими.

“Для українців (насамперед для потерпілих) важливо, щоб таких, як "Палич", затримували та судили. І до того ж судити треба публічно, на відкритих процесах. Можливо, за винятком якихось епізодів, які стосуються насильницьких злочинів. Я думаю, що дуже важливо, щоб цей процес був відкритим”, – зазначила експертка.

Проте Решетилова не вважає, що справу “Палича” швидко буде передано до суду.

“Найімовірніше,це питання не одного місяця. Тому що слідчі дії тривають. І за тими свідченнями, які дав “Палич”, ще необхідно буде відпрацювати всю інформацію, яку отримали наші правоохоронні органи. Щоб у суді подати всю цю доказову базу”, – резюмувала вона.

Нагадаємо, Куликовського затримали в Києві 9 листопада, а наступного дня Приморський районний суд Маріуполя арештував бойовика до 7 січня без права на заставу.

Йому інкримінують чотири статті Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Пізніше Служба безпеки України опублікувала його свідчення.

Багато колишніх в'язнів "Ізоляції" із жахом згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Садист прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої "ДНР."

За словами його жертв, під керівництвом "Палича" в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу як поховання заживо та інсценування розстрілів.