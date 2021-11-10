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Суд у Маріуполі заарештував головного ката донецької "Ізоляції" без права застави

Йому повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Суд у Маріуполі заарештував головного ката донецької "Ізоляції" без права застави
Фото: ssu.gov.ua

Приморський районний суд Маріуполя обрав терористу "ДНР" Денису Куликовському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили LB.ua у пресцентрі Служби безпеки України.

Суд арештував його до 7 січня без можливості внесення застави. 

Як передає "Суспільне", Куликовський на суді з журналістами спілкуватися відмовлявся. Він визнав свою провину і сказав, що шкодує про скоєне.

Також він розповів, що останні кілька років проживав у Києві, а винаймати житло йому допомагали знайомі.

Нагадаємо, учора контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" Куликовського. Слідчими спецслужби йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу.

Багато колишніх в'язнів "Ізоляції" із жахом згадують Куликовського як головного ката в'язниці. Садист прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, яких звинувачували у діяльності проти так званої "ДНР."

За словами його жертв, під керівництвом "Палича" в'язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічного впливу як поховання заживо та інсценування розстрілів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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