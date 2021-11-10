​Секретар РНБО запропонував соціал-демократам Німеччини розмістити мігрантів із Білорусі в Бундестазі або в себе вдома

Данілов прокоментував слова Нільcа Шміда, який запропонував залучити Україну до вирішення проблеми мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі.

Секретар Радии національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував слова експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шміда, який запропонував залучити Україну до вирішення проблеми мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це він заявив на брифінгу.

"Ми розглядали це питання на засіданні РНБО. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини - взяти мігрантів собі додому, по два, по три, по п'ять. Якщо є місце, можна розмістити їх у кабінетах Бундестагу... Хай вони там знаходяться. З якого переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці мають про них піклуватися?", - сказав Данілов.

"Дуже дивно, коли німці розповідають нам, що нам робити з цього приводу... Така пропозиція прозвучала, я не жартую. Саме - соціал-демократам", - додав голова РНБО.

Нагадаємо, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував домовитися з Україною про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС

З червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщі. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.

У вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС та режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.