​Секретар РНБО запропонував соціал-демократам Німеччини розмістити мігрантів із Білорусі в Бундестазі або в себе вдома

Секретар Радии національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував слова експерта із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільcа Шміда, який запропонував залучити Україну до вирішення проблеми мігрантів на кордоні Польщі та Білорусі.
Про це він заявив на брифінгу.
"Ми розглядали це питання на засіданні РНБО. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини - взяти мігрантів собі додому, по два, по три, по п'ять. Якщо є місце, можна розмістити їх у кабінетах Бундестагу... Хай вони там знаходяться. З якого переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці мають про них піклуватися?", - сказав Данілов.
"Дуже дивно, коли німці розповідають нам, що нам робити з цього приводу... Така пропозиція прозвучала, я не жартую. Саме - соціал-демократам", - додав голова РНБО.
Нагадаємо, експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід запропонував домовитися з Україною про прийом біженців на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в ЄС
З червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщі. Ситуація загострилась на початку листопада, коли на польському кордоні у нейтральній смузі застрягли кілька сотень мігрантів. У Польщу їх не пускають, а повернутися в Білорусь їм не дають силовики.
У вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС та режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.