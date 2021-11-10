МЗС Литви: білоруські силовики під загрозою зброї примушують мігрантів проривати кордони ЄС

Ці люди не біженці, а економічні мігранти, тому їх не хочуть пускати в ЄС.

Білоруські силовики під загрозою зброї змушують мігрантів проривати кордони Європейського Союзу.

Про це в ефірі "Еха Москви" сказав заступник міністра МЗС Литви Мантас Адоменас.

"Можу вам сказати, що курди не налаштовані жодним чином вороже та агресивно. Так, вони використовують сокири, щоб рубати дерева. Але жодної зброї та спроб застосувати зброю з боку литовських чи польських прикордонників немає. Це люди, які намагаються шукати роботу та життя й у Євросоюзі. Єдині агресивні в цьому випадку — це білоруські прикордонники та спецслужби, які саме загрожують курдам, які вже намагаються йти назад, усвідомивши, що вони не можуть пройти до Євросоюзу, — тоді їм загрожують зброєю і змушують знову і знову намагатися перетнути європейський кордон", - сказав Адоменас.

За його словами, такі мігранти де-факто стають заручниками білоруського режиму в нейтральній смузі між країнами Євросоюзу та Білоруссю.

"У нас є задокументовані матеріали, де курди намагаються повернутися, вони показують свій паспорт і кажуть: «У мене білоруська віза». І представники АСАМ [спецпідрозділ прикордонної служби Білорусі] їм не дозволяють йти назад. Тобто не можу сказати, що це у ста відсотків випадків, але, звичайно, такі випадки є досить численними, що їх силою тримають при кордоні з Євросоюзом, польсько-литовським кордоном і не дозволяють повернутися в глиб території Білорусі, до міст, де вони можуть відлетіти", - сказав дипломат.

Він додав, що Польща і Литва не можуть пропускати цих мігрантів, тому що тоді "відкриється канал", який буде заохочувати інших економічних мігрантів летіти в Білорусь і намагатися проникнути на територію Євросоюзу.

"Вони приїжджають з регіону в Іраку, який і найстабільніший, і економічно процвітаючий. І вони самі визнають, що вони просто шукають кращого життя в Євросоюзі, Німеччині чи інших західноєвропейських країнах. Тобто вони не є біженцями із військової зони. Вони економічні мігранти. І жодного обов'язку попускати їх через кордон немає", - сказав Адоменас.

За його словами, європейці готові забезпечити цих людей їжею, теплим одягом, палатками, але вимагають, щоб вони повернулися назад до своїх країн.

Нагадаємо, що з червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщі.