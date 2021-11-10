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Хорватія залишається відкритою для українців, - Кулеба

Це третя країна ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців після виключення нашої держави із "зеленого списку".

Хорватія залишається відкритою для українців, - Кулеба
Фото: focus.ua

Третя країна Європейського Союзу - Республіка Хорватія - зберегла можливість в’їзду для українців після виключення нашої держави із "зеленого списку".

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ще одна гарна новина. Хорватія залишається відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер", - написав Кулеба у твіттері.

За словами міністра, МЗС продовжує працювати із партнерами в країнах Європейського Союзу для збереження свободи подорожей українців.

З умовами в’їзду до Хорватії можна ознайомитись за посиланням.

Докладно про те, як після внесення до "червоного списку" зможуть їздити українці, читайте в матеріалі "Європа знову закривається. Куди та як подорожувати українцям". 

Нагадаємо, цього тижня Євросоюз офіційно виключив Україну з "зеленого списку" країн. Це означає, що тепер кожна держава-член Союзу повинна самостійно встановлювати правила, за якими українці можуть подорожувати, зокрема і з туристичною метою.

Учора Кіпр повідомив, що не буде обмежувати вʼїзд для українців, які вакциновані або мають негативний ПЛР-тест. Слідом за Кіпром дозвіл на вʼїзд для вакцинованих українців зберегла Естонія.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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