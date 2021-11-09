ЄС офіційно виключив Україну з "зеленого списку" через спалах COVID-19

З туристичними поїздками до Європи можуть виникнути проблеми.

Європейський Союз у вівторок, 9 листопада, офіційно повідомив про рішення запровадити обмеження на в'їзд для громадян України через спалах COVID-19.

На сайті Ради ЄС сказано, що разом із Україною з "зеленого списку" вилучили Сінгапур.

Ухвалені рекомендації стосуються необов'язкових, тобто туристичних поїздок. Втім, за країнами Євросоюзу залишається право пропускати через кордон повністю вакцинованих мандрівників.

Перелік країн "зеленої зони" переглядається у ЄС що два тижня.

Зараз він виглядає наступним чином:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Південна Корея

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай (за умови підтвердження взаємності), Гонконг, Макао, Тайвань

Україна знаходилася в ньому з 15 липня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба минулого тижня пообіцяв, що, незважаючи на виключення із "зеленого списку", тотального закриття кордонів Євросоюзу для громадян України не буде. "Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - заявив міністр..

Показники захворюваності на COVID-19 в Україні знаходяться на максимальних рівнях за весь час пандемії. Добова кількість нових випадків коронавірусної хвороби минулого тижня почала наближатися до 30 тисяч, а кількість пацієнтів у лікарнях сягає 54 тисяч.

Сильний спалах COVID-19 пов'язаний у зв'язку з поширенням більш заразного дельта-варіанту коронавірусу, а також низьким рівнем вакцинації населення.