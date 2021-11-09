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ЄС офіційно виключив Україну з "зеленого списку" через спалах COVID-19

З туристичними поїздками до Європи можуть виникнути проблеми.

ЄС офіційно виключив Україну з "зеленого списку" через спалах COVID-19
Фото: dpsu.gov.ua

Європейський Союз у вівторок, 9 листопада, офіційно повідомив про рішення запровадити обмеження на в'їзд для громадян України через спалах COVID-19.

На сайті Ради ЄС сказано, що разом із Україною з "зеленого списку" вилучили Сінгапур.

Ухвалені рекомендації стосуються необов'язкових, тобто туристичних поїздок. Втім, за країнами Євросоюзу залишається право пропускати через кордон повністю вакцинованих мандрівників.

Перелік країн "зеленої зони" переглядається у ЄС що два тижня.

Зараз він виглядає наступним чином:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Південна Корея
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай (за умови підтвердження взаємності), Гонконг, Макао, Тайвань

Україна знаходилася в ньому з 15 липня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба минулого тижня пообіцяв, що, незважаючи на виключення із "зеленого списку", тотального закриття кордонів Євросоюзу для громадян України не буде. "Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - заявив міністр..

Показники захворюваності на COVID-19 в Україні знаходяться на максимальних рівнях за весь час пандемії. Добова кількість нових випадків коронавірусної хвороби минулого тижня почала наближатися до 30 тисяч, а кількість пацієнтів у лікарнях сягає 54 тисяч.

Сильний спалах COVID-19 пов'язаний у зв'язку з поширенням більш заразного дельта-варіанту коронавірусу, а також низьким рівнем вакцинації населення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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