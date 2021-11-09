ЄС офіційно виключив Україну з "зеленого списку" через спалах COVID-19

Європейський Союз у вівторок, 9 листопада, офіційно повідомив про рішення запровадити обмеження на в'їзд для громадян України через спалах COVID-19.
На сайті Ради ЄС сказано, що разом із Україною з "зеленого списку" вилучили Сінгапур.
Ухвалені рекомендації стосуються необов'язкових, тобто туристичних поїздок. Втім, за країнами Євросоюзу залишається право пропускати через кордон повністю вакцинованих мандрівників.
Перелік країн "зеленої зони" переглядається у ЄС що два тижня.
Зараз він виглядає наступним чином:
- Аргентина
- Австралія
- Бахрейн
- Канада
- Чилі
- Колумбія
- Йорданія
- Кувейт
- Намібія
- Нова Зеландія
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Південна Корея
- Об'єднані Арабські Емірати
- Уругвай
- Китай (за умови підтвердження взаємності), Гонконг, Макао, Тайвань
Україна знаходилася в ньому з 15 липня.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба минулого тижня пообіцяв, що, незважаючи на виключення із "зеленого списку", тотального закриття кордонів Євросоюзу для громадян України не буде. "Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - заявив міністр..
Показники захворюваності на COVID-19 в Україні знаходяться на максимальних рівнях за весь час пандемії. Добова кількість нових випадків коронавірусної хвороби минулого тижня почала наближатися до 30 тисяч, а кількість пацієнтів у лікарнях сягає 54 тисяч.
Сильний спалах COVID-19 пов'язаний у зв'язку з поширенням більш заразного дельта-варіанту коронавірусу, а також низьким рівнем вакцинації населення.