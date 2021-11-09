За добу в Україні зафіксовано 18 988 нових випадків ковіду і найвищу смертність

За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1183 дитини та 426 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 967 осіб. 833 пацієнти померли – найбільша кількість за час пандемії. Одужали – 16 609 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 107 489 осіб; одужало – 2 537 565. Від ускладнень захворювання померли 73 390 людей.

Всього було здійснено 14 930 139 ПЛР-тестувань.

Зазначається, що 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях і м. Київ (1204).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1204 випадки;

Вінницька область – 547 випадків;

Волинська область – 570 випадків;

Дніпропетровська область – 2042 випадки;

Донецька область – 832 випадки;

Житомирська область – 240 випадків;

Закарпатська область – 241 випадок;

Запорізька область – 1021 випадок;

Івано-Франківська область – 322 випадки;

Київська область – 905 випадків;

Кіровоградська область – 67 випадків;

Луганська область – 530 випадків;

Львівська область – 1352 випадки;

Миколаївська область – 987 випадків;

Одеська область – 1516 випадків;

Полтавська область – 1182 випадки;

Рівненська область – 818 випадків;

Сумська область – 522 випадки;

Тернопільська область – 386 випадків;

Харківська область – 1314 випадків;

Херсонська область – 262 випадки;

Хмельницька область – 439 випадків;

Черкаська область – 813 випадків;

Чернівецька область – 453 випадки;

Чернігівська область – 423 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 240 440 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані – 100 001 людина. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини.

Нагадаємо, раніше МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації проти ковіду.

Із 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на "жовтому" та "червоному" рівнях епіднебезпеки. Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.