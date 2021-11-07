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У Києві виявили 625 хворих на коронавірус, 42 людини померли

Серед померлих: 21 жінка від 50 до 91 року та 21 чоловік від 53 до 88 років.

У Києві за минулу добу виявили 625 хворих на коронавірус, 42 людини померли.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 353 жінки віком від 18 до 89 років і 226 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 28 дівчаток від одного до 17 років і 18 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 21 жінка від 50 до 91 року та 21 чоловік від 53 до 88 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 125, у Дарницькому – 111, та в Дніпровському районі – 110 випадків”, – зазначив мер.

До лікарень столиці госпіталізували 107 хворих на коронавірус та 387 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 130 людей. Загалом коронавірус подолали 234 137 мешканців столиці.

Всього за період пандемії в Києві 6504 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 269 218.

Нагадаємо, за суботу, 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових випадків COVID-19, летальних випадків – 449.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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