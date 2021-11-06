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Екснардеп Звягільський помер від ускладнень ковіду

Він помер на 88-му році життя.

Екснардеп Звягільський помер від ускладнень ковіду
Фото: Макс Требухов

Сьогодні від ускладнень, спричинених коронавірусом, на 88-му році життя помер колишній народний депутат Юхим Звягільський.

Про це у соцмережі Facebook написав екснардеп Ігор Мосійчук.

“Декілька годин тому в інституті сердця від ускладнень спричинених COVID-19 на 88 році життя помер Юхим Леонідович Звягільський — український політичний та громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань, Герой України, виконувач обов'язків прем'єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук, професор”, – написав він.

Він розповів, що мав честь особисто знати, близько спілкуватися та працювати, з Юхимом Леонідовичем. “Потужний був дядько! Глиба! Понад усе любив свій Донбас і людей з якими там працював все своє життя…Царство Небесне!”, – додав Мосійчук.

Адвокатка Звягільського Тетяна Зелькіна повідомила, що п'ять днів тому він потрапив до реанімації.

“Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні”, – додала вона.

Нагадаємо, Юхим Звягільський був депутатом восьми скликань Верховної Ради України. На парламентські вибори 2019 року він не балотувався.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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