Pfizer заявила, що її експериментальні таблетки від COVID-19 на 89% знижують ризик госпіталізації

Компанія вважає це переломним моментом у боротьбі з пандемією.

Компанія Pfizer Inc. у п'ятницю, 5 листопада, заявила, що розроблений нею противірусний препарат Paxlovid на 89% знижує ризик госпіталізації чи смерті від COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Pfizer з посиланням на проміжні результати дослідження клінічних випробувань цього лікарського засобу.

Серед 389 пацієнтів, які отримали Paxlovid протягом трьох днів після появи симптомів, тільки троє, або 0,8%, потрапили в лікарню. У групі плацебо було госпіталізовано 27 осіб з 385, тобто 7%. Семеро осіб, які отримували плацебо, померли в ході досліджень. Серед тих, хто отримував лікування, не помер ніхто.

Подібні результати було отримано і в групі, яка почала отримувати лікування протягом п'яти днів від початку симптомів.

"Сьогоднішні новини є переломним моментом у глобальних зусиллях, направлених на боротьбу з руйнівними наслідками пандемії. Розроблений нами лікарський засіб може врятувати життя пацієнтів, зменшити тяжкість інфікування COVID-19 та запобігти дев'яти з десяти госпіталізацій", - заявив гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Компанія заявила, що припиняє набір нових пацієнтів для випробувань таблетки у зв'язку з "величезною ефективністю", і планує якнайшвидше подати заявку на отримання дозволу для застосування в екстрених випадках.

Таблетки Pfizer застосовуються в комбінації з низькою дозою ритонавіру - препарату, який широко використовується в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції

Нагадаємо, минулого місяця американська фармацевтична компанія MSD (Merck) заявила, що її лікарський засіб молнупіравір знижує ризик госпіталізації на 50%.

На початку листопада Великобританія стала першою країною у світі, яка дозволила використання цих таблеток.