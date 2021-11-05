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В ЄС погодили виключення України з "зеленого списку" через спалах COVID-19

Кулеба пообіцяв, що "тотального закриття кордонів не буде".

В ЄС погодили виключення України з "зеленого списку" через спалах COVID-19
Фото: dpsu.gov.ua

Посли країн Європейського Союзу у п’ятницю погодили виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікар Йозвяк.

Остаточне рішення, за його інформацію, буде ухвалене наступного тижня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уже відреагував на рішення послів, запевнивши, що "тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде".

"Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - написав Кулеба в твіттері.

Нагадаємо, що показники захворюваності на COVID-19 в Україні знаходяться на максимальних рівнях за весь час пандемії. Добова кількість нових випадків коронавірусної хвороби наближається до 30 тисяч, а число госпіталізованих вперше перевищило 50 тисяч минулого тижня.

Сильний спалах COVID-19 пов'язаний у зв'язку з поширенням більш заразного дельта-варіанту коронавірусу, а також низьким рівнем вакцинації населення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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