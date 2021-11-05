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Рада відсторонила Третьякову від 5 засідань, а Геращенко - ні

За відсторонення Третьякової проголосували 234 нардепи, за Геращенко - 190.

Рада відсторонила Третьякову від 5 засідань, а Геращенко - ні
Галина Третьякова
Фото: Facebook /Alexandr Senko

Верховна Рада ухвалила рішення про позбавлення народної депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової  права брати участь у п’яти засіданнях парламенту. Це рішенні підтримали 234 нардепи.

Водночас, парламенту не вистачило голосів для ухвалення аналогічного рішення щодо Ірини Геращенко – за це рішення проголосували лише 190 народних депутатів.

Як повідомлялося, Третьякову відсторонили за її висловлючання в день після загибелі нардепа Антона Полякова. Вона прокоментувала смерть колеги в партійному чаті словами "одним ворогом менше". На зауваження Третьякова заявила про "наступ на свободу слова".

Після голосування спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив Третьякову вийти з зали засідань.

Геращенко хотіли відсторонити за її висловлювання у 2019 році, коли вона порівняла депутатів із монобільшості із "зеленими чоловічками", які захопили Крим.

Перед голосуванням нардепка Інна Совсун ("Голос") заявила журналістам в кулуарах парламенту, що вважає зведення розгляду відсторонення двох нардепок неправильним. "Це відверто політично маніпулятивно. Те, що ми спостерігаємо з одного боку пані Третьякової за висловлювання, які є абсолютно неприйнятними, абсолютно некоректними і неетичними, і з іншого боку – політичні заяви Ірини Геращенко, як тим паче відбулися дуже давно", – зазначила вона.

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко зазначив, що збирається голосувати за відсторонення Геращенко, але не буде підтримувати таку санкцію щодо Третьякової. 

Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець у кулуарах також сказав, що відсторонення Третьякової підтримувати не буде. Щодо Геращенко він сказав, що вона "агресивно ставиться" до колег. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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