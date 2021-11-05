​Суд зобов’язав міністра енергетики сплатити 76 тисяч гривень боргу за газ

Галущенко заборгував за 2018−2019 роки, оскільки на його думку, лічильник газу зламався та показував завищені дані.

Суд зобов’язав міністра енергетики Германа Галущенка сплатити газовий борг за період 2018−2019 років у розмірі 76 тисяч гривень.

Про це повідомляє "НВ" з посиланням на рішення Васильківського суду.

У квітні минулого року Галущенко подав до Васильківського міськрайонного суду Київської області позов проти ТОВ "Київоблгаз Збут". Він просив визнати заборгованість за спожитий газ необґрунтованою, здійснити перерахунок оплати та відновити газопостачання, яке було вимкнене. На його думку, лічильник газу зламався та показував завищені дані.

У вересні 2021 року суд прийняв бік "Київоблгазу" і зобов’язав міністра виплатити нараховану суму в повному обсязі. Інстанція виставила Галущенку рахунок на 76 тисяч гривень.

Під час судових слухань стало відомо, що у листопаді 2018 року після того, Галущенка відключили від газопостачання, представники облгазу виявили ознаки несанкціонованого відновлення подачі газу та пошкодження пломбування на лічильнику. Вони склали акт про порушення, який підписав один із представників Галущенка та його охоронець. Суд також зазначив, що немає підстав не довіряти справжності цього акту.

У судовому рішенні також йдеться про те, що під час розгляду справи були паузи для надання сторонам можливості між собою вирішити суперечку. Для цього міністру потрібно було допустити представників облгазу до лічильника. Однак, за словами представників постачальника газу, Галущенко чи його представники не погоджували із ними подібних дій.

Нагадаємо, кандидатуру міністра Галущенка підтримали 305 депутатів наприкінці квітня. До цього він працював віцепрезидентом НАК Енергоатом.

8 жовтня, під час години запитань до уряду в Верховній Раді, Галущенко попередив, що опалювальний сезон буде складним - українські ТЕЦ, які працюють на газу, значно скоротили виробництво електроенергії через рекордні ціни на нього. Держава планує замінити втрачені потужності за рахунок атомної генерації.

Зазначимо, що комунальні підприємства Чернігова кілька разів подавали в суд на експрем'єр-міністра Олексія Гончарука і його родичів через борги за гарячу воду, газ та інші комунальні послуги.