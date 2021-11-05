Верховна Рада на пленарному засіданні в пʼятницю збирається розглянути відсторонення від 5 пленарних засідань народних депутаток Галини Третьякової ("Слуга народу") та Ірини Геращенко ("Європейська солідарність").

Про це в Telegram повідомив член регламентного комітету Павло Фролов.

У день після загибелі Антона Полякова Третьякова прокоментувала смерть колеги в партійному чаті словами "одним ворогом менше". На зауваження колег по парламенту вона заявила про "наступ на свободу слова".

Геращенко можуть відсторонити за її висловлювання у 2019 році, коли вона порівняла депутатів із монобільшості із "зеленими чоловічками", які захопили Крим.

"До цього часу застосування таких санкцій ставилось на голосування всього 2 рази за всю історію парламентаризму", – зазначив Фролов.

Оновлено. Нардепка Інна Совсун ("Голос") прокоментувала журналістам в кулуарах парламенту, що вважає зведення розгляду відсторонення двох нардепок неправильним.

"Це відверто політично маінпулятивно. Те, що ми спостерігаємо з одного боку пані Третьякової за висловлювання, які є абсолютно неприйнятними, абсолютно некоректними і неетичними, і з іншого боку – політичні заяви Ірини Геращенко, як тим паче відбулися дуже давно", – зазначила вона.

Нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко в Facebook зазначив, що збирається голосувати за відсторонення Геращенко, але не буде підтримувати таку санкцію щодо Третьякової.

"Проти, бо Верховна Рада і ніхто інший не може карати за оціночні судження, висловлені у приватних чатах. Проти, бо не можна карати за неетичні висловлювання на підставі неетично отриманих доказів чи фактів. За, бо законодавство прямо передбачає право Верховної Ради накладати дисциплінарні стягнення за порушення регламенту і неетичну поведінку з трибуни Верховної Ради", – заявив він.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець у кулуарах також сказав, що відсторонення Третьякової підтримувати не буде.

"Я особисто голосувати не буду. Це був особистий виступ тоді, Галина Третьякова пояснила свою позицію", – зазначив він.

Щодо Геращенко він сказав, що вона "агресивно ставиться" до колег.

Нагадаємо, перший віцеспікер парламенту, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вчора повідомив, що відсторонити від 5 пленарних засідань також можуть позафракційного депутата Гео Лероса, який назвав президента "зрадником" і показав йому середній палець.

Інцидент трапився під час візиту Володимира Зеленського до Верховної Ради для представлення кандидатури міністра оборони.