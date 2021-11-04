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Корнієнко: ”Регламентний комітет розгляне відсторонення Лероса від 5 пленарних засідань"

Позафракційний нардеп показав середній палець президенту і назвав його зрадником. 

Корнієнко: ”Регламентний комітет розгляне відсторонення Лероса від 5 пленарних засідань"
Фото: Lb.ua

Регламентний комітет розглядатиме можливість відсторонення від 5 пленарних засідань позафракційного депутата Гео Лероса через його образи і непристойний жест на адресу президента Володимира Зеленського.

Про це у кулуарах Верховної Ради повідомив перший віцеспікер парламенту, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua. 

"Дивіться, у нас же в принципі свобода слова, думки, нема відповідальності за політичні заяви, але у нас є в Регламенті чітко визначена відповідальність за образи словами, жестами. Не впевнений, що є слово "жести", але це також туди можна віднести. І ми розуміємо, що точно буде звернення в Регламетний комітет", – зазначив він.

Корнієнко висловив сподівання, що Регламетний комітет оперативно його розгляне і запропонує Верховній Раді ті чи інші дисциплінарні заходи.

"Вони, у нас, на жаль, обмежені, ми не можемо за таке лишати заробітної платні чи не пускати, забирати мандат. Але ми можемо відстороняти від 5 засідань. Я думаю, що в даному випадку точно Гео Багратович на це заслуговує", – зазначив він.

На питання журналістки про те, чому тоді досі не відсторонена "Слуга народу" Галина Третьякова, яка прокоментувала смерть колеги Антона Полякова словами "одним ворогом менше", Корнієнко сказав, що потрібно оркемо розглядати питання Лероса і окремо – "кейс Третьякової".

Нагадаємо, під час виступу Лерос звернувся до президента і сказав, що "не боїться сказати правду" і назвав президента "зрадником", після чого показав Зеленському середній палець. Спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути йому мікрофон.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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