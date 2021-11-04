Олексій Резніков, якого Верховна Рада 273 голосами призначила на посаду міністра оборони, пообіцяв співпрацю і кооперацію між міністерством та Генеральним штабом.

Про це він розповів журналістам у кулуарах Ради, передає кореспондентка LB.ua.

"Головна річ, яка буде зроблена: ми з паном Валерієм Залужним організуємо взаємодію між Генеральним штабом і Міністерством оборони. І будь яка конкуренція, яка зараз є, буде скасована. Це буде співпраця, взаємодія, кооперація", - сказав новопризначений міністр оборони.

Для захисту Збройних сил новопризначений міністр оборони пообіцяв залучити всі засоби військової дипломатії.

Нагадаємо, виступаючи в Раді перед голосуванням основними напрямками на своїй посаді Резніков назвав:

забезпечення синергії дій – МО, Генштаб і профільний комітет парламенту мають діяти як єдиний організм, Міноборони має працювати з Мінстратегпромом, синергія з міжнародними партнерами, зокрема з НАТО

зміна підходу до кадрової політики

підвищення якості управління, повний аудит міністерства, увага до оборони закупівель.

"Сильна армія – один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим та окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни", – підкреслив Резніков.

З березня 2020 року і до обрання на посаду глави Міноборони Резніков був віцепремʼєр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З травня 2020-го – першим заступником голови Української делегації в Тристоронній контактній групі.