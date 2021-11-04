Лауреатом Букерівської премії став письменник із ПАР

Журі Букерівської премії оголосило переможця. Ним став південноафриканський письменник і драматург Деймон Гелгут.

Фото: twitter.com/brittlepaper Деймон Гелгут

Як повідомляється на сайті премії, перемогу здобув роман "Обіцянка" (The Promise), в якому йдеться про загибель родини білих фермерів із Південної Африки.

"Деймону Галгуту пощастило втретє, оскільки після того, як він потрапив у короткий список у 2003 та 2010 роках, він нарешті виграє Букерівську премію з The Promise", - сказано в повідомленні.

"Обіцянка" - дев’ятий роман Галгута і перший за сім років. Його дебют був опублікований, коли письменникові було всього сімнадцять.

58-річний Галгут - п'ятий африканець, який отримав приз після Нардін Гордімер у 1973 році, Дж. М. Кутзі у 1983 та 1999 роках, Бена Окрі у 1991 році та Бернардін Еварісто у 2019 році.

Нагадаємо, торік лауреатом Букерівської премії став Дуглас Стюарт із дебютним романом "Shuggie Bain" (Шуггі Бейн).

Міжнародну Букерівську премію (Man Booker International Prize), яка заснована 2005 року, щорічно вручають за твір іноземного автора, виданий англійською мовою у Великобританії та Ірландії.