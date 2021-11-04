Безпековий екватор Зеленського
Безпековий екватор Зеленського
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
Польща заявила про вторгнення озброєних людей з території Білорусі
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
У Державній податковій службі і за місцями проживання посадовців проводять обшуки
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
«Духівник Пшонки та противник автокефалії». Помер архієпископ УПЦ МП Аліпій (Погребняк)
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Міністропад: Володимир Зеленський перетрусив Кабмін
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
ГоловнаПолітика

Лауреатом Букерівської премії став письменник із ПАР

Перемогу здобув роман про апартеїд.

Журі Букерівської премії оголосило переможця. Ним став південноафриканський письменник і драматург Деймон Гелгут.

Деймон Гелгут
Фото: twitter.com/brittlepaper
Деймон Гелгут

Як повідомляється на сайті премії, перемогу здобув роман "Обіцянка" (The Promise), в якому йдеться про загибель родини білих фермерів із Південної Африки.

"Деймону Галгуту пощастило втретє, оскільки після того, як він потрапив у короткий список у 2003 та 2010 роках, він нарешті виграє Букерівську премію з The Promise", - сказано в повідомленні.

"Обіцянка" - дев’ятий роман Галгута і перший за сім років. Його дебют був опублікований, коли письменникові було всього сімнадцять.

58-річний Галгут - п'ятий африканець, який отримав приз після Нардін Гордімер у 1973 році, Дж. М. Кутзі у 1983 та 1999 роках, Бена Окрі у 1991 році та Бернардін Еварісто у 2019 році.

Нагадаємо, торік лауреатом Букерівської премії став Дуглас Стюарт із дебютним романом "Shuggie Bain" (Шуггі Бейн).

Міжнародну Букерівську премію (Man Booker International Prize), яка заснована 2005 року, щорічно вручають за твір іноземного автора, виданий англійською мовою у Великобританії та Ірландії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також