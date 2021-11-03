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У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів

Резніков повернеться на нову посаду, а зайдуть Рябкін, Верещук і Свириденко.

У Раду внесли подання про призначення чотирьох міністрів
Фото: Lb.ua

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль внесли до Верховної Ради подання на призначення чотирьох нових міністрів. Вони займуть посади, що звільнились у середу, 3 листопада.

Про це повідомляється на сайті парламенту та в телеграмі урядового представника Тараса Мельничук.

Так, президент Зеленський запропонував призначити міністром оборони Олексія Резнікова.

Шмигаль запропонував призначити:

  • Юлію Свириденко на посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України;
  • Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Нагадаємо, що Резніков з березня 2020 року обіймав посаду віцепремʼєр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Верховна Рада звільнила його 3 листопада.

Свириденко поки що працює заступницею голови Офісу президента.

Верещук є депутаткою Верховною Ради, а Рябікін - головою Державної митної служби.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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